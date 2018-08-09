"Зоря" зіграла внічию з "Брагою" в кваліфікації Ліги Європи

Команди не змогли визначити найсильнішого в матчі

"Зоря" не поступилась "Бразі" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч відбулася в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" і завершилася з рахунком 1: 1.

Автором першого гола став півзахисник португальської команди Рікарду Орта, який відзначився в середині другого тайму. Луганський клуб зрівняв рахунок через три хвилини завдяки точному удару хавбека Олександра Караваєва.