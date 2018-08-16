Брага - Зоря: анонс матчу

Готуємося до поєдинку за вихід в раунд плей-офф кваліфікації Ліги Європи

"Зоря" проведе другий матч 3 раунду кваліфікації Ліги Європи проти "Браги". Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:30, а дивитися поєдинок можна на телеканале "2+2". На думку букмекерів, перевага в цьому протистоянні на боці португальської команди.

16 серпня 22:30

Брага, стадіон "Брага Мунісіпал"

У домашньому поєдинку "Зоря" здобула нічию з рахунком 1:1. Попри те, що луганчани пропустили першими, їм вдалося швидко зрівняти рахунок.

На матчі буде працювати бригада арбітрів з Македонії на чолі з Александаром Ставревим. Це досить досвідчений 41-річний рефері, який має в своєму активі матч кваліфікації чемпіонатів світу та Європи, а також Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Категорію арбітра ФІФА Ставрев має з 2006 року, і його послужний список міжнародних матчів налічує 80 ігор.

Його асистенти на поєдинки в Бразі - Деян Костадінов і Гоце Петреску, четвертий арбітр - Деян Якімовскі. Суддівський спостерігач - Гюлфі Тор Оррасон (Ісландія), делегат УЄФА - Іонел Пішчану (Румунія).

Головний тренер "Браги" Абел Феррейра: "У таких матчах гол на виїзді важливий, але я не знаю, чи буде нам його досить. Команди вже знають один одного, гравці знають стратегічний план, ми повинні бути вірні собі і не змінювати стилю нашої гри . Але ми повинні бути насторожі, володіти м'ячем та ініціативою".

Головний тренер луганської "Зорі" Юрій Вернидуб: "Говорив ще в Запоріжжі, що шанси рівні. Розумію, що граємо на виїзді і буде набагато складніше, але ми до цього готові. Нам нічого не залишається, як забивати тут (в Бразі, - ред.), щоб зрівняти шанси".