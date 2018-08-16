Брага - Заря: анонс матча

Готовимся к поединку за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

"Заря" проведет второй матч 3 раунда квалификации Лиги Европы против "Браги". Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:30, а смотреть поединок можно на телеканалі "2+2". По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии на стороне португальской команды.

16 августа 22:30

Брага, стадион "Брага Мунисипал"

В домашнем поединке "Заря" добыла ничью со счетом 1:1. Несмотря на то, что луганчане пропустили первыми, им удалось быстро сравнять счет.

На матче в Браге будет работать бригада арбитров из Македонии во главе с Александаром Ставревым. Это достаточно опытный 41-летний рефери, имеющий в своем активе матчи квалификации чемпионатов мира и Европы, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы. Категорию арбитра ФИФА Ставрев имеет с 2006 года, и его послужной список международных матчей насчитывает 80 игр.

Его ассистенты на поединке - Деян Костадинов и Гоце Петрески, четвертый арбитр - Деян Якимовски. Судейский наблюдатель - Гюлфи Тор Оррасон (Исландия), делегат УЕФА - Ионел Пишчану (Румыния).

Главный тренер "Браги" Абел Феррейра: "В таких матчах гол на выезде важен, но я не знаю, будет ли нам его достаточно. Команды уже знают друг друга, игроки знают стратегический план, мы должны быть верны себе и не изменять стилю нашей игры. Но мы должны быть настороже, владеть мячом и инициативой".

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб: "Говорил еще в Запорожье, что шансы равные. Понимаю, что играем на выезде и будет намного сложнее, но мы к этому готовы. Нам ничего не остается, как забивать тут (в Браге, - ред.), чтобы уравнять шансы".