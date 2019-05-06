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БПП може збільшити чисельність у Раді за рахунок перемоги в мажоритарних округах

Новини » Вибори 2019    06.05.2019 - 10:57
БПП може збільшити чисельність у Раді за рахунок перемоги в мажоритарних округах
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У структурі БПП після інавгурації нового президента пройдуть кадрові зміни

Фракція "Блок Петра Порошенка" може збільшити чисельність у Верховній раді нового скликання за рахунок перемоги в мажоритарних округах на виборах Ради восени 2019 року. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Розійтися по командам: як у Верховній раді починають підготовку до парламентських виборів".

Так, джерела РБК-Україна в БПП відзначають, що під час зустрічі з фракцією два тижні тому чинний президент Петро Порошенко сказав депутатам бути готовими до різних сценаріїв: і до чергових, і до дострокових виборів, оскільки поки невідомо, чи буде новообраний президент Володимир Зеленський наполягати на розпуску Ради.

При цьому непублічно співрозмовники в БПП визнають, що дострокові вибори для них не найгірший сценарій, оскільки вони можуть збільшити своє представництво в наступному парламенті за рахунок перемоги в мажоритарних округах.

"У такому випадку ми напевно йдемо на вибори за чинною змішаною системою. Більш того, ми тільки мобілізували свій електорат у ході президентських виборів, тому можемо розраховувати на плюс-мінус суміжний результат", - зазначає близький соратник чинного президента.

Відзначимо також, незабаром після інавгурації нового президента відбудеться партійний з'їзд "БПП-Солідарність", а в самій структурі партії пройдуть кадрові зміни. Вибирати членів своєї команди в БПП збираються на основі праймеріз. Крім того, співрозмовники РБК-Україна в президентській фракції прогнозують, що зміниться назва партії. Не виключено, що вона буде скорочена до "Солідарність".

Нагадаємо, раніше глава фракції БПП Артур Герасимов анонсував, що партія братиме участь у наступних парламентських виборах. Він також анонсував і кадрові зміни в партійній структурі.

Як писало РБК-Україна, обраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з главами фракцій ВР. Він наполягав на тому, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак, за словами новообраного президента, було багато думок і рішення ухвалять вже на засіданні Ради.

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