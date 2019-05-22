БПП у п'ятницю проведе з'їзд партії

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" у п'ятницю, 24 травня, проведе з'їзд політсили. Про це РБК-Україна повідомили джерела в керівництві партії.

Зазначимо, що з'їзд буде складатися з двох частин.

За словами джерела, на з'їзді буде обговорюватися питання участі в парламентських виборах.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час зустрічі з депутатами від фракції БПП анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського. Тоді Порошенко заявив, що перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори "широку демократичну коаліцію".

Зазначимо, Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.

Додамо, дані соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, що якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні в найближчу неділю, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування, за партію "БПП "Солідарність" 8,8% виборців віддали б свої голоси.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", в наступний парламент можуть пройти шість партій, які можуть подолати 5% -ний бар'єр, серед них БПП.