БПП в пятницу проведет съезд партии

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 24 мая, проведет съезд политсилы. Об этом РБК-Украина сообщили источники в руководстве партии.

Отметим, что съезд будет состоять из двух частей.

По словам источника, на съезде будет обсуждаться вопрос участия в парламентских выборах.

Напомним, Петр Порошенко во время встречи с депутатами от фракции БПП анонсировал партийный съезд после инаугурации Владимира Зеленского. Тогда Порошенко заявил, что перед его командой стоит задача сформировать на следующие выборы "широкую демократическую коалицию".

Отметим, Владимир Зеленский во время речи на инаугурации заявил о роспуске Рады. На консультациях президент Украины и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.

Добавим, данные социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 90% граждан готовы были принять участие в голосовании. По данным опроса, за партию "БПП "Солидарность" 8,8% избирателей отдали бы свои голоса.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", в следующий парламент могут пройти шесть партий, которые могут преодолеть 5%-ный барьер, среди них БПП.