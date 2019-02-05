У БПП прогнозують "складну" нову сесію Ради

Фото: Олексій Гончаренко (УНІАН)

Гончаренко розраховує, що за принципові закони буде необхідна кількість голосів нардепів

Робота нової десятої сесії Верховної ради буде складною. Про це повідомив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка", народний депутат Олексій Гончаренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Однак при цьому, за прогнозом нардепа, за принципові рішення як то зміни до Конституції по курсу України в ЄС та НАТО буде необхідна кількість голосів.

"Складною буде робота цієї сесії. Ви бачите з чого все почалось: закатали рукава і блокуємо трибуну. В нас є кандидати в президенти. Вони закатали рукава, вийшли і блокують трибуну. Наразі я бачу, що Радикальна партія заблокувала трибуну, хто буде наступний, я не знаю. Бачу, що з нормальною роботою буде важко, але є принципові рішення як зміни до Конституції, на які ми все ж таки будемо збирати необхідну кількість голосів", - заявив Гончаренко.

Нагадаємо, спікер Ради Андрій Парубій відкрив перше пленарне засідання десятої сесії парламенту у вівторок, 5 лютого.

Як писало РБК-Україна, глава парламенту пообіцяв відключати мікрофон депутатам, які будуть використовувати політичну агітацію в сесійній залі під час виборчої кампанії.

Додамо, у матеріалі РБК-Україна "Передвиборна повістка: чим займеться Верховна рада на новій сесії" повідомлялося, що робота Верховної ради в березні квітні навряд чи буде конструктивною через президентські вибори.