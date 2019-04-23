Гройсман назвав строки повноважень свого уряду

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр збирається працювати принаймні до жовтня 2019 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує залишатися на своїй посаді до парламентських виборів, які відбудуться в жовтні 2019 року. Про це він сказав журналістам під час інспектування дорожніх робіт у Вінницькій області.

Гройсман нагадав, що президентські і парламентські вибори - це різні речі, ніяк між собою не пов'язані.

"Україна зробила свій вибір - обрала президента. В жовтні будуть вибори в парламент", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що після того, як буде обраний наступний парламент, буде сформована нова коаліція і новий уряд.

"Зараз уряд і я як прем'єр-міністр працюємо до наступних парламентських виборів. Вибори президента і вибори в парламент не поєднані речі з одного боку. З іншого боку ніяких особливих дій не треба робити уряду або президенту для взаємодії", - додав ін.

"Наш уряд працює до жовтня 2019 року. І всі програми будуть реалізовані нашим урядом", - додав прем'єр.

Гройсман також підтвердив, що планує взяти участь у парламентських виборах в Україні. "Похід буде до нового парламенту з дуже чіткими баченням, завданнями", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Гройсман очолює уряд України з квітня 2016 року.

Відзначимо, 22 квітня, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі у парламентських виборах, які пройдуть восени.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також заявив, що готовий співпрацювати з переможцем на виборах 2019 Володимиром Зеленським після його інавгурації.