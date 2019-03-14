У БПП допускають прийняття "мовного закону" вже після виборів

Так, нардепи можуть проголосувати закон вже у квітні

Верховная рада может не успеть завершить рассмотрение всех поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" на следующей сессионной неделе. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нардепы могут проголосовать закон во втором чтении уже в апреле.

"Никто не знает, каким темпом мы будем идти (по поправкам, - ред.) дальше. Но 2100 поправок это реально очень много. Я не буду говорить точно дату "4 июня", но мой прогноз в том, что это точно не следующая неделя. А дальше между первым и вторым туром у нас есть только одна сессионная неделя - в апреле. Возможно тогда, а возможно уже после второго тура", - сообщил Гончаренко.

Напомним, парламент 14 марта продолжил рассмотрение правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Как писало РБК-Украина ранее, в среду, 13 марта, нардепы рассмотрели 13% правок к "языковому закону".

Стоит отметить, в ходе рассмотрения ряд учтенных и редакционно учтенных в законопроекте правок ставили на подтверждение. Их поддерживали менее 100 нардепов при 226 минимально необходимых, таким образом эти нормы были изъяты из тела закона.

Подчеркнем, глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что большое количество непроголосованных поправок к "языковому закону" не сможет разбалансировать законопроект. Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас суть закона сохраняется.