У Раді розповіли, чи є ризик розбалансування "мовного закону"

Фото: Микола Княжицький (yatsenyuk.org.ua)

У профільному комітеті зазначили, що парламентарі повільно розглядають правки

Велика кількість непроголосованих поправок до "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" не зможе розбалансувати документ. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький.

Він підкреслив, що станом на зараз суть закону зберігається.

"Повинно, щоб був повний зал депутатів. Оскільки депутатів не повний зал, деякі поправки не голосуються. Загалом, я катастрофи поки що не бачу. Суть закону зберігається. Я не бачу великої проблеми. Такого, щоб розбалансувало проект поки нічого немає", - повідомив Княжицький.

"Погано те, що ми повільно йдемо за тими правками", - додав він.

Нагадаємо, ВР у середу, 13 березня, розглянула 13% правок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки. У середу депутати ВР розглянули 271 правку.

У ході розгляду ряд врахованих і редакційно врахованих у законопроекті правок ставили на підтвердження. Їх підтримували менше 100 нардепів при 226 мінімально необхідних, таким чином ці норми були вилучені з тіла закону.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у вівторок розглянув майже 6% правок до "мовного закону".

Відзначимо, у вівторок комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Раду перенести прийняття "мовного закону" на період після президентських виборів.