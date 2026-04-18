БпЛА ударили по Запорожью: известно о пострадавшем и пожарах

00:51 18.04.2026 Сб
2 мин
Федоров предупредил об угрозе ракет Х-59
aimg Екатерина Коваль
Фото: последствия российской атаки на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

В ночь на 18 апреля российские оккупанты атаковали беспилотниками жилые районы Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Последствия атаки

По словам Федорова, враг атаковал жилые районы областного центра. В результате ударов повреждены объект инфраструктуры, частные дома и автомобили. На местах попаданий возникли пожары, которые уже локализованы.

Пострадавшие

Известно об одном раненом мужчине. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о других пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Фото: последствия российской атаки на Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Угроза ракетных ударов

После атаки дронов в 00:30 Иван Федоров предупредил об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59/69 по Запорожской области. Жителей призвали находиться в укрытиях.

За минувшие сутки Россия выпустила по Украине сотни ракет и дронов. Зафиксировано попадание в 26 населенных пунктах. Есть погибшие и раненые в нескольких городах, наибольшим разрушениям подверглись Киев, Днепр и Одесса.

По данным Воздушных сил ВСУ, агрессор применил 703 средства воздушного нападения: 44 ракеты и 659 беспилотников. Атака происходила в две волны. Силам ПВО удалось уничтожить или нейтрализовать 667 целей.

Особенностью этого обстрела стало массовое использование баллистических ракет: 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были запущены по четырем регионам.

