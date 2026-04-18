БпЛА вдарили по Запоріжжю: відомо про постраждалого та пожежі

Наслідки атаки

За словами Федорова, ворог атакував житлові райони обласного центру. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкт інфраструктури, приватні будинки та автівки. На місцях влучань виникли пожежі, які вже локалізовано.

Постраждалі

Відомо про одного пораненого чоловіка. Йому надається вся необхідна медична допомога. Інформація про інших постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Фото: наслідки російської атаки на Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Загроза ракетних ударів

Після атаки дронів о 00:30 Іван Федоров попередив про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69 по Запорізькій області. Мешканців закликали перебувати в укриттях.