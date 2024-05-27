"Безумные идеи". В Венгрии испугались инициатив европейских чиновников по Украине

Венгрия считает, что инициативы европейских политиков по поводу помощи Украине якобы являются все более безумными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
"У европейских политиков выходят все более безумные и более дикие идеи: отправка солдат в Украину, сбивание российских ракет над Украиной, ядерная война, европейская пехота, что еще дальше?" - считает глава МИД Венгрии.
Он также иронично допустил, что на сегодняшнем заседании Совета иностранных дел европейские политики могут предложить еще одну "дикую идею".
Напомним, несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон собирал саммит европейских лидеров в Париже. Одной из тем обсуждений стала возможная отправка западных войск в Украину.
Глава французского государства после этого неоднократно подчеркивал, что такую идею нельзя исключать. Также он уточнял, что ввод французских войск в Украину может произойти в случае, если Россия решит начать новое наступление на Киев или Одессу.
В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывал Польшу сбивать российские ракеты, которые залетают в польское воздушное пространство во время массированных ударов россиян по Украине.
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