"Безумные идеи". В Венгрии испугались инициатив европейских чиновников по Украине

Инициативы европейских чиновников

Напомним, несколько месяцев назад президент Франции Эммануэль Макрон собирал саммит европейских лидеров в Париже. Одной из тем обсуждений стала возможная отправка западных войск в Украину.

Глава французского государства после этого неоднократно подчеркивал, что такую идею нельзя исключать. Также он уточнял, что ввод французских войск в Украину может произойти в случае, если Россия решит начать новое наступление на Киев или Одессу.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывал Польшу сбивать российские ракеты, которые залетают в польское воздушное пространство во время массированных ударов россиян по Украине.

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