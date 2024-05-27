"Божевільні ідеї". В Угорщині злякалися ініціатив європейських чиновників щодо України

Ініціативи європейських чиновників

Нагадаємо, кілька місяців тому президент Франції Еммануель Макрон збирав саміт європейських лідерів у Парижі. Однією з тем обговорень стало можливе відправлення західних військ в Україну.

Глава французької держави після цього неодноразово наголошував, що таку ідею не можна виключати. Також він уточнював, що введення французьких військ в Україну може відбутися у разі, якщо Росія вирішить розпочати новий наступ на Київ чи Одесу.

У свою чергу, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Польщу збивати російські ракети, які залітають у польський повітряний простір під час масованих ударів росіян по Україні.

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