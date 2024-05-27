"Божевільні ідеї". В Угорщині злякалися ініціатив європейських чиновників щодо України

Угорщина вважає, що ініціативи європейських політиків щодо допомоги Україні нібито є все більш божевільними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
"У європейських політиків виходять дедалі більш божевільні і дикі ідеї: відправлення солдатів в Україну, збивання російських ракет над Україною, ядерна війна, європейська піхота, що ще далі?" - вважає голова МЗС Угорщини.
Він також іронічно припустив, що на сьогоднішньому засіданні Ради закордонних справ європейські політики можуть запропонувати ще одну "дику ідею".
Нагадаємо, кілька місяців тому президент Франції Еммануель Макрон збирав саміт європейських лідерів у Парижі. Однією з тем обговорень стало можливе відправлення західних військ в Україну.
Глава французької держави після цього неодноразово наголошував, що таку ідею не можна виключати. Також він уточнював, що введення французьких військ в Україну може відбутися у разі, якщо Росія вирішить розпочати новий наступ на Київ чи Одесу.
У свою чергу, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Польщу збивати російські ракети, які залітають у польський повітряний простір під час масованих ударів росіян по Україні.
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