"Ожидаем ощутимых результатов". Шмыгаль обещает больше дронов-перехватчиков для ПВО
Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что у Украины будет больше дронов-перехватчиков. Уже в ближайшее время ожидаются недостающие результаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Шмыгаль рассказал, что провел сегодня совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и заместителями министра обороны, отвечающими за международное сотрудничество и обеспечение.
"На повестке дня - реализация задач президента по итогам технологической ставки 27 июня. Прошлись по всем пунктам", - пишет министр.
В первую очередь речь шла об обеспечении ВСУ необходимой техникой и вооружением. Кроме того, были обсуждены вопросы защиты украинских городов.
"Будем масштабировать производства в Украине и закупать у партнеров дроны-перехватчики, которые уже положительно себя зарекомендовали. В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов", - говорится в сообщении.
Также Шмыгаль добавил, что с заместителями говорили о закупке, контрактировании и финансировании производства. Были обсуждены приоритеты и даны соответствующие задания.
"Активизируем работу по каждому направлению, чтобы укрепить наш оборонный потенциал", - резюмировал Шмыгаль.
Дроны-перехватчики
Напомним, на днях первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков и уже есть первые результаты.
"Вообще эта тема в положительном смысле хакнута Украиной и мы уже имеем первые результаты", - сказал Федоров.
Также мы писали, что 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины продолжать использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Лишь за неделю было сбито сотни вражеских целей.
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