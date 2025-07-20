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"Ожидаем ощутимых результатов". Шмыгаль обещает больше дронов-перехватчиков для ПВО

Воскресенье 20 июля 2025 16:56
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"Ожидаем ощутимых результатов". Шмыгаль обещает больше дронов-перехватчиков для ПВО Фото: Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Эдуард Ткач

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что у Украины будет больше дронов-перехватчиков. Уже в ближайшее время ожидаются недостающие результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Шмыгаль рассказал, что провел сегодня совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и заместителями министра обороны, отвечающими за международное сотрудничество и обеспечение.

"На повестке дня - реализация задач президента по итогам технологической ставки 27 июня. Прошлись по всем пунктам", - пишет министр.

В первую очередь речь шла об обеспечении ВСУ необходимой техникой и вооружением. Кроме того, были обсуждены вопросы защиты украинских городов.

"Будем масштабировать производства в Украине и закупать у партнеров дроны-перехватчики, которые уже положительно себя зарекомендовали. В ближайшее время ожидаем ощутимых результатов", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль добавил, что с заместителями говорили о закупке, контрактировании и финансировании производства. Были обсуждены приоритеты и даны соответствующие задания.

Фото: совещание Шмыгаля и Умерова (t.me/Denys_Smyhal)

"Активизируем работу по каждому направлению, чтобы укрепить наш оборонный потенциал", - резюмировал Шмыгаль.

Дроны-перехватчики

Напомним, на днях первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков и уже есть первые результаты.

"Вообще эта тема в положительном смысле хакнута Украиной и мы уже имеем первые результаты", - сказал Федоров.

Также мы писали, что 13 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские воины продолжать использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Лишь за неделю было сбито сотни вражеских целей.

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