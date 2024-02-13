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Боевой генерал. Зеленский назначил уполномоченного по гарантиям безопасности

Фото: Евгений Мойсюк, специальный уполномоченный по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны (mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ и вечернее обращение Зеленского.

"Назначить Мойсюка Евгения Георгиевича специальным уполномоченным президента Украины по реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Украины", - сказано в указе. 

Комментарий Зеленского

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Евгений Мойсюк теперь будет заниматься реализацией гарантий безопасности для нашей страны, а также развитием Сил обороны. 

"Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности", - уточнил президент. 

Он напомнил, что уже есть такое соглашение с Великобританией. И сейчас идет подготовка новых соглашений, и не только с европейскими силами. Каждая договоренность должна быть реализована как можно быстрее. 

Что известно о Мойсюке

Мойсюк с 2000 по 2002 год служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде в Болграде на должносях командира парашютно-десантного и разведывательного взводов.

В 2004-2005 гг. проходил службу в Ираке в составе украинского миротворческого контингента, а с 2008 по 2009 год был в составе миротворческой миссии в Косово. 

В 2012 году Мойсюк стал командиром первого парашютно-десантного батальона. 

В войне с российскими оккупантами он участвовал с 2014 года. В частности, в декабре 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта и выводом личного состава. 5 декабря 2018 года ему присвоили звание генерал-майора. 

С 21 июля 2019 года Мойсюк был командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ. Уже 5 декабря 2019 года он получил звание генерал-лейтенанта.

 В 2021 году президент Владимир Зеленский уволил Мойсюка с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ и назначил заместителем главнокомандующего ВСУ. 

Напомним, ранее Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ. Также было полностью перезагружено все руководство Вооруженных сил. Более детально об этом - в материале РБК-Украина

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