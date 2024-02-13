UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бойовий генерал. Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки

Фото: Євген Мойсюк, спеціальний уповноважений з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони (mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ і вечірнє звернення Зеленського.

"Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України", - йдеться в указі.

Коментар Зеленського

За словами президента України Володимира Зеленського, Євгеній Мойсюк тепер займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", - уточнив президент.

Він нагадав, що вже є така угода з Великою Британією. І зараз триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість має бути реалізована якнайшвидше.

Що відомо про Мойсюка

Мойсюк з 2000 по 2002 рік служив у 25 окремій повітряно-десантній бригаді в Болграді на посадах командира парашутно-десантного і розвідувального взводу.

У 2004-2005 рр. проходив службу в Іраку у складі українського миротворчого контингенту, а з 2008 до 2009 року був у складі миротворчої місії в Косово.

2012 року Мойсюк став командиром першого парашутно-десантного батальйону.

У війні з російськими окупантами він брав участь з 2014 року. Зокрема, у грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту та виведенням особового складу. 5 грудня 2018 року йому присвоїли звання генерал-майора.

З 21 липня 2019 року Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вже 5 грудня 2019 року він отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2021 році президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та призначив заступником головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ. Також було повністю перезавантажено все керівництво Збройних сил. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниГарантії безпеки