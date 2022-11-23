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Боевики "ДНР" заявили о новом обмене пленными

Фото: боевики "ДНР" заявили о новом обмене пленными с Украиной (иллюстрация / facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушили заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле 35 на 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пушилина в Telegram.

По его словам, украинская сторона возвращает домой бойцов Вооруженных сил Украины.

Стоит отметить, что информацию о новом обмене пленными пока не комментируют в Украине.

Напомним, 11 ноября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Наша страна смогла вернуть еще 45 наших защитников.

Также 3 ноября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией по формуле 107 на 107.

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ДНРОбмен пленными