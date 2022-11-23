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Бойовики "ДНР" заявили про новий обмін полоненими

Фото: бойовики "ДНР" заявили про новий обмін полоненими з Україною (ілюстрація / facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушили заявив про новий обмін полоненими з Україною за формулою 35 на 35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пушиліна в Telegram.

За його словами, українська сторона повертає додому бійців Збройних сил України.

Варто зазначити, що інформацію про новий обмін полоненими поки що не коментують в Україні.

Нагадаємо, 11 листопада відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наша країна спромоглася повернути ще 45 наших захисників.

Також 3 листопада відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією за формулою 107 на 107.

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ДНРОбмін полоненими