Бойовики "ДНР" заявили про новий обмін полоненими

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушили заявив про новий обмін полоненими з Україною за формулою 35 на 35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пушиліна в Telegram.
За його словами, українська сторона повертає додому бійців Збройних сил України.
Варто зазначити, що інформацію про новий обмін полоненими поки що не коментують в Україні.
Нагадаємо, 11 листопада відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Наша країна спромоглася повернути ще 45 наших захисників.
Також 3 листопада відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією за формулою 107 на 107.
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