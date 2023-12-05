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Боевики атаковали военную базу США в Сирии: выпустили 15 ракет

Сирия, Вторник 05 декабря 2023 04:21
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Боевики атаковали военную базу США в Сирии: выпустили 15 ракет Фото: в Сирии ракетами атаковали военную базу США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Военную базу Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке атаковали. Боевики применили 15 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) в Twitter.

Боевики выпустили из Ирака пятнадцать 122-миллиметровых ракет по военной базе США Rumalyn Landing Zone в Сирии 3 декабря. Пострадавших среди персонала и повреждений техники нет.

"Объединенная оперативная группа обнаружила исходную точку с помощью средств ISR и передала это место переехавшим туда иракским силам безопасности. На месте размещался бензовоз, приспособленный для запуска до 20 ракет", - заявили в CENTCOM.

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

С тех пор, как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также 21 ноября США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.

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Соединенные Штаты Америки Ирак Война в Сирии Военная база
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