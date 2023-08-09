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Боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы. Он минировал позиции ВСУ на Донбассе

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Украина, Среда 09 августа 2023 16:05
Боевика "ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы. Он минировал позиции ВСУ на Донбассе Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Боевик "ЛНР" воевал против Сил обороны Украины на Донбассе и минировал их позиции. Его взяли в плен, а суд отправил в тюрьму на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В ноябре 2019 году житель пгт Врубовский Луганской области вступил в ряды "2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". Он стал "связистом", получил военную экипировку и стрелковое огнестрельное оружие.

"Во время несения "службы" он охранял воинскую часть, обслуживал боевые машины и выполнял приказы для усиления обороноспособности так называемой "ЛНР", - пояснили в прокуратуре.

Боевика &quot;ЛНР&quot; приговорили к 10 годам тюрьмы. Он минировал позиции ВСУ на Донбассе

Фото: Осужденный (facebook.com/pgo.gov.ua)

Уже в сентябре 2021 года мужчину назначили "сапером отдельной инженерно-саперной роты 2-го АК Народной милиции "ЛНР".

Участие в полномасштабном вторжении РФ

Отмечается, что с начала вторжения РФ осужденный в составе оккупационных войск государства-агрессора выполнял задачи по минированию украинских позиций в Луганской и Донецкой областях.

Однако в конце мая 2023 года возле Северска Бахмутского района его задержали.

Какое наказание получил боевик "ЛНР"

Гражданин признан виновным в:

  • посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Суд назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы.

Приговоры для предателей и коллаборантов в Украине

Ранее сообщалось, что житель Краматорска Донецкой области приговорен к 9 годам заключения за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.

Также коллаборант из Купянска (Харьковская область) во время оккупации города хотел вывезти 700 тонн зерна в Россию. Его задержали и приговорили к 13 годам тюрьмы.

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