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Десантники взяли в плен 15 оккупантов на Сумщине и показали видео

Четверг 26 июня 2025 09:44
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Десантники взяли в плен 15 оккупантов на Сумщине и показали видео Иллюстративное фото: украинские войска взяли в плен россиян (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой было взято в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них - бойцы "жестоких" бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу десантно-штурмовых войск Украины.

Как сообщается, большинство задержанных - солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты России. Эти формирования известны особой жестокостью в отношении украинских военнопленных, о чем неоднократно заявляли сами освобожденные из плена бойцы ВСУ.

По словам украинских военных, сами пленные россияне рассказали о нечеловеческом отношении в своих частях на территории РФ - психологическое давление, унижения и угрозы от командиров.

После захвата вражеским военным оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они могут быть задействованы в обмене на украинских воинов, которые до сих пор удерживаются в плену РФ.

Захват пленных РФ

Напомним, в конце мая десантники взяли в плен десять военных РФ на Курском направлении.

Перед тем бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.

Также сообщалось, что воины 8-го полка ССО ВСУ совершили налет на позиции войск РФ в Курской области. Тогда было ликвидировано 10 оккупантов, еще трое взяты в плен.

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