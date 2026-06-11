Боевые роботы и дроны под землей: как ИИ учится воевать без GPS и спутников

Опыт российско-украинской войны, в частности длительная оборона завода "Азовсталь" в Мариуполе, изменили представление о современной тактике войны. Оказалось, что несмотря на все технологические достижения, армии мира не готовы к боям под землей. Главная проблема - в лабиринтах полностью исчезает спутниковая связь, а традиционные гаджеты становятся бесполезными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defence News.
Чтобы научить спецназ воевать в условиях "цифрового вакуума", в Италии развернули уникальный подземный полигон на базе бывшего топливного хранилища диктатора Бенито Муссолини.
Полигон под названием La Carona построен под лесным массивом вблизи Пармы. Это гигантская система из пяти железобетонных резервуаров диаметром 20 метров и сети тоннелей длиной более двух километров.
Главная ценность этого места для разработчиков и военных - полная изоляция от внешнего мира, идеально воспроизводящая условия реального подземного боя.
В этих тоннелях тестируют технику в условиях экстремальных ограничений:
Абсолютная темнота и отсутствие GPS: навигационные системы часов и трекеров здесь не работают, а это заставляет военных полагаться на новые портативные сканеры пространства.
Глушение радиосигнала: толстые бетонные стены и слои грунта блокируют стандартные рации, а это стимулирует испытания новых типов связи, способных передавать данные сквозь твердую породу.
Вся подземная арена управляется единым технологическим центром. Инженеры с помощью специальных пультов могут мгновенно менять освещение, наполнять тоннели густым дымом или симулировать звуковые волны и вибрации от реальных взрывов.
Поскольку отправлять людей в темные лабиринты слишком опасно, полигон стал главной площадкой для испытания военных роботов и беспилотников нового поколения.
Здесь тестируют дроны, которые работают без помощи спутников. Они используют технологии компьютерного зрения и ИИ, чтобы самостоятельно ориентироваться в пространстве, обходить колонны и создавать трехмерные карты тоннелей в реальном времени.
Кроме летательных аппаратов, на полигоне активно задействуют робопсов. Роботизированные дроны-собаки заходят в тоннели первыми: они оснащены тепловизорами и лазерными датчиками, которые помогают выявлять засады, мины-ловушки или препятствия, передавая трехмерную модель лабиринта на планшет штурмовой группы.
Сейчас на частной базе La Carona тренируются спецподразделения из 17 стран мира. Среди постоянных клиентов - элитные американские "Зеленые береты", спецназовцы из Франции, Германии, Бельгии, Польши, а также бойцы специального подземного батальона Италии.
Военные аналитики отмечают, что поскольку большинство населения планеты сейчас живет в больших городах, будущие конфликты все чаще будут переходить в мегаполисы.
Именно поэтому преимущество будет иметь тот, кто владеет технологиями трехмерного картографирования подземных коммуникаций, линий метро и подвалов, которые играют ключевую роль при обороне городов.