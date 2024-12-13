Правительство приняло решение для быстрой закупки дронов для ВСУ, - Шмыгаль

Кабмин принял решение, касающееся прямого финансирования бригад. Оно важно, в частности, для быстрой закупки дронов для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, что касается прямого финансирования бригад, то правительство приняло решение, что в следующем году оно будет не меньше, чем в этом.

"Это особенно важно для быстрой закупки дронов, которых в этом году планируем изготовить более 1,5 млн", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что в следующем году на закупку дронов в госбюджете также выделено 100 млрд грн.