Боится Путина? Кадыров пообещал не баллотироваться в президенты РФ

"Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты - ред.). Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно… Но я никогда не буду этого делать", - заявил Кадыров.

По его словам, после действующего главы Кремля Владимира Путина руководить страной "будет практически невозможно".