Боится Путина? Кадыров пообещал не баллотироваться в президенты РФ

Так называемый "глава Чечни" Рамзан Кадыров якобы не хочет баллотироваться на пост президента Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.
"Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты - ред.). Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно… Но я никогда не буду этого делать", - заявил Кадыров.
По его словам, после действующего главы Кремля Владимира Путина руководить страной "будет практически невозможно".
Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Путин боится Кадырова, потому что "глава Чечни" может создать ему очень большие хлопоты.
Также мы писали, что, по информации украинской разведки, Кадыров усиливает власть Чеченцев на временно неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.