Боїться Путіна? Кадиров пообіцяв не балотуватися в президенти РФ

Так званий "голова Чечні" Рамзан Кадиров нібито не хоче балотуватися на пост президента Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції.
"Я громадянин Росії, я маю право (балотуватися в президенти - ред.). Іншим можна, а чеченцям не можна чи що? Можна... Але я ніколи не робитиму цього", - заявив Кадиров.
За його словами, після чинного глави Кремля Володимира Путіна керувати країною "буде практично неможливо".
Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що Путін боїться Кадирова, тому що "голова Чечні" може створити йому дуже великий клопіт.
Також ми писали, що, за інформацією української розвідки, Кадиров посилює владу Чеченців на тимчасово непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей.
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