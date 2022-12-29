Боїться Путіна? Кадиров пообіцяв не балотуватися в президенти РФ

"Я громадянин Росії, я маю право (балотуватися в президенти - ред.). Іншим можна, а чеченцям не можна чи що? Можна... Але я ніколи не робитиму цього", - заявив Кадиров.

За його словами, після чинного глави Кремля Володимира Путіна керувати країною "буде практично неможливо".