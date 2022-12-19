Путин боится Кадырова. Как только не станет диктатора, Ичкерия станет свободной, - Данилов

После того, как не станет российского диктатора Владимира Путина, Ичкерия станет свободной страной - с так называемым "главой" Рамзаном Кадыровым или без него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Украинской правде" .

"На самом деле Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему очень огромные хлопоты", - сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что по существу у России есть отдельно своя армия, а есть армия Кадырова.

"Если Путин не дал бы полную свободу действий, не позволял бы Кадырову и всем его сообщникам безнаказанно делать все, что им вздумается в любом городе Российской Федерации, тогда Ичкерия бы давно восстала и была уже свободной", - сказал Данилов.

Он сообщил об определенной договоренности: Путин дает деньги, преференции, возможности, ордена. В обмен на это Ичкерия остается в составе России.

"Как только не станет Путина, Ичкерия станет свободной страной. С Кадыровым, или без Кадырова, поверьте, это произойдет обязательно и очень-очень быстро. Потому что это - отдельная страна, не имеющая отношения к Российской Федерации от слова совсем", - сказал секретарь СНБО.

Он также добавил, что все знают о том, что именно Путин дал команду убить отца Кадырова. А по законам этого народа должен быть обязателен ответ. Почему Кадыров этого не делает, это уже отдельный разговор.

Напомним, ранее разведка сообщала, что так называемый "глава" Чечни Рамзан Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.

Кроме того, WSJ писало, что российские власти поручили Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины. Его армия должна была убить Зеленского и до сих пор занимаются пытками украинцев.

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