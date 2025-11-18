Боится новых санкций? Китай уменьшает закупки нефти из РФ и Ирана, - Bloomberg

При этом некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы, которые обычно более толерантны к риску, когда дело доходит до покупки чувствительной нефти, в последнее время также избегают этого сорта нефти с Дальнего Востока России.

Их осторожность появилась после того, как Европейский Союз и Британия внесли в черный список компанию Shandong Yulong Petrochemical Co., которая была основным покупателем российской нефти. Все это вместе создало необычный уровень тревоги на рынке.

По словам Ванданы Хари, основательницы сингапурской аналитической фирмы Vanda Insights, именно растущее беспокойство отличает последние меры США от предыдущих ограничений Запада. Таким образом, санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" могут несколько изменить правила игры.

Нервозность среди китайских покупателей возникает на фоне сокращения закупок российской нефти на индийских нефтеперерабатывающих заводах.

По оценкам отраслевой аналитической компании Rystad Energy AS, китайский импорт российской сырой нефти, перевозимой морем, в этом месяце может сократиться на 500-800 тысяч баррелей в день, или на две трети от обычного уровня.

По данным трейдеров, сейчас существует избыток ESPO, который предлагается со скидкой 4 доллара за баррель к эталонным ценам на поставки в Китай. Это больше, чем разрыв в 50 центов в конце октября.

Такие цены могут быть слишком соблазнительными для некоторых китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые могут прибегнуть к проверенному временем методу отключения транспондеров, чтобы скрыть происхождение сырой нефти, которую они покупают.