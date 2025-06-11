RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Боится атак? Путин потребовал спрятать самолеты, чтобы они не стояли "в чистом поле"

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы в России заранее готовили инфраструктуру для "новых систем вооружения". Речь, в частности, о самолетах.

Как передает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит ТАСС.

"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - заявил диктатор во время совещания по вооружениям. 

Он уточнил, что деньги для строительства и модернизации российских баз, арсеналов и аэродромов нужно отдельно закрепить в соответствующей госпрограмме. 

"Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится. И требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов", - добавил Путин. 

Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины атаковала российскую стратегическую авиацию беспилотниками. Дроны спрятали в модульных домиках, которые перевозили грузовики.

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские беспилотники поразили 41 российский самолет. Больше всего от атаки досталось российским бомбардировщикам.

К слову, сегодня, 11 июня, СБУ показала видео о том, как начиналась операция "Паутина".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияРосавиацияВойна в Украине