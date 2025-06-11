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Как начиналась "Паутина": СБУ показала новое видео спецоперации по уничтожению авиации РФ

Среда 11 июня 2025 09:52
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Как начиналась "Паутина": СБУ показала новое видео спецоперации по уничтожению авиации РФ Фото: СБУ показала новое видео о спецоперации "Паутина" по уничтожению авиации России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Операция "Паутина", в рамках которой были поражены 4 аэродрома России, была ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

На обнародованных кадрах можно увидеть хронологию спецоперации, во время которой дронам СБУ удалось поразить 41 российский самолет.

Как пишет СБУ, замыслом непосредственно руководил глава ведомства Василий Малюк. Подготовка же к спецоперации происходила в условиях максимальной секретности.

Как проходила спецоперация

Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны. После этого на территорию страны-террориста были переправлены модульные деревянные домики.

Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, которые, в свою очередь, разместили на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а беспилотники вылетели, чтобы поразить российские бомбардировщики.

Как отметил Малюк, СБУ, в соответствии с законами и обычаями войны, отработала по абсолютно законным целям - военным аэродромам и авиации России, которые привлечены к бомбардировкам украинских городов.

"Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина", - добавил глава СБУ.

Операция "Паутина"

1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию во время которой были поражены четыре военных аэродрома России:

  • "Оленья";
  • "Иваново";
  • "Дягилево";
  • "Белая".

На вражеских аэродромах базировалась стратегическая авиация страны-террориста, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

В целом потери авиации России в результате операции составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", "Ан-12" и "Ил-78". Стоимость пораженной техники превышает 7 млрд долларов.

Больше подробностей о ходе операции - в материале РБК-Украина.

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