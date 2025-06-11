Боїться атак? Путін вимагає заховати літаки, щоб вони не стояли "в чистому полі"

"Важливо завчасно розрахувати потреби і почати підготовку інфраструктури для розміщення нових систем озброєнь, включно з базами, арсеналами, аеродромами тощо", - заявив диктатор під час наради щодо озброєнь.

Він уточнив, що гроші для будівництва і модернізації російських баз, арсеналів і аеродромів потрібно окремо закріпити у відповідній держпрограмі.

"Знаю, весь час підписую ці документи. Коли приходять, не від хорошого життя, звісно, керівники, вони просять перенести ці видатки на інші, важливіші, здавалося б, статті. Але до чого це призводить? До того, що з'являється нова система озброєнь, а потім у чистому полі стоїть. І вимагає більш швидкої модернізації і додаткових на це витрат", - додав Путін.