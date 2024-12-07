Бои не утихают, ВСУ поразили два пункта управления РФ. Какая ситуация на фронте
На фронте бои не утихают. За сутки, 6 декабря, произошло 177 боеприкосновений, больше всего оккупанты атаковали на двух направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.
В частности, на Покровском направлении ВСУ отбили 48 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Желтое и Чумацкое.
А на Кураховском направлении за прошедшие сутки 35 раз происходили атаки вблизи Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дачного и Дальнего.
В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава, а также поразили два пункта управления РФ.
Ситуация на других направлениях
На Харьковском направлении вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.
Девять боестолкновений состоялось за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, возле Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного.
По уточненной информации, враг атаковал 14 раз неподалеку Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов на Лиманском направлении.
Вблизи населенных пунктов Белая Гора и Ступочки, на Краматорском направлении, за сутки произошло пять боестолкновений.
На Торецком направлении россияне атаковали девять раз неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
ВСУ отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка, что на Времевском направлении.
Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на позиции ВСУ в направлении Новоданиловки, на Ореховском направлении.
Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.
В Курской области украинские защитники отбили 14 атак российских захватчиков. На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
Потери РФ в Украине
За сутки, 6 декабря, потери РФ составили 1300 военных. Также ВСУ обезвредили 17 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, два средства ПВО, 19 БпЛА оперативно-тактического уровня и 49 автомобилей.
Отметим, что в Институте изучения войны подсчитали, что РФ продолжает нести значительные потери в живой силе, чтобы достичь тактических успехов в Донецкой области. В частности, осенью оккупанты потеряли почти 126 тысяч солдат в ходе наступлений.
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