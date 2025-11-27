ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Рейды и засады на россиян: в ВСУ рассказали о ситуации в Покровске

Украина, Покровск, Четверг 27 ноября 2025 17:45
UA EN RU
Рейды и засады на россиян: в ВСУ рассказали о ситуации в Покровске Иллюстративное фото: активные бои за Покровск продолжаются (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские войска в Покровске продолжают сдерживать попытки россиян продвигаться вглубь города. Продолжаются активные бои, оккупанты несут большие потери, но не прекращают попытки штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что по состоянию на середину дня 27 ноября бои продолжаются по всей линии железнодорожного пути. Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска, за сутки там ликвидировано не менее 21 россиянина. К югу от железнодорожного пути силами 425-го отдельного штурмового полка "Скала" и других подразделений ведутся рейдовые действия.

"Работают операторы FPV по вражеским целям в городе - личному составу противника и технике, которую противник после перемещения в Покровск маскирует в застройках", - отметили в сообщении.

Оккупанты пытаются также продолжить продвижение в северную часть города. При этом еще на стадии накопления погибает много живой силы врага.

"Ценой собственных жизней россияне пробуют накапливаться, а также готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям", - отметили в корпусе.

Отметим, командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук рассказывал, что к обороне Покровска привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск, Сухопутных войск, морской пехоты, штурмовые подразделения, отдельные подразделения СБУ, СБС, ССО, НГУ.

По данным УВ "Восток", из-за заоблачных потерь Россия уже вынуждена бросать на штурм Покровска резервные силы. Тем временем Вооруженные силы организовали защитные коридоры в Мирноград для подвоза всего необходимого защитникам и эвакуации раненых.

За минувшие сутки, по данным Генерального штаба, россияне 57 раз пытались штурмовать позиции ВСУ на Покровском направлении и в самом городе. Общая ситуация с продвижением для оккупантов неутешительная: такими темпами они захватят Донбасс разве что к августу 2027 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война в Украине
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает