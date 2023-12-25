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Бои продолжаются. В ВСУ опровергли фейк Шойгу об оккупации Марьинки

Иллюстративное фото: в ВСУ опровергли фейк Шойгу об оккупации Марьинки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают вести бои за Марьинку Донецкой области. Россияне все еще не оккупировали город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", - подчеркнул он. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и доложил ему о ситуации на фронте. 

В частности, он рассказал, что штурмовые отряды РФ якобы полностью захватили Марьинку Донецкой области, которая находится в 5 километрах от Донецка. 

По информации британской разведки, оккупанты хотят взять город под свой контроль, чтобы продолжить продвижение на запад в сторону Курахово

Значимый прорыв на этом участке фронта для России считается маловероятным, подчеркивали в разведке. 

Более детально о попытках наступления россиян на востоке Украины можете узнать в материале РБК-Украина

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Донецкая областьМарьинкаСергей ШойгуВладимир ПутинВойна России против Украины