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Британская разведка назвала цели российской армии в Марьинке и оценила шансы их достичь

Украина, Пятница 15 декабря 2023 14:54
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Британская разведка назвала цели российской армии в Марьинке и оценила шансы их достичь Фото: российские войска продолжают наступление в Марьинке (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска стремятся захватить Марьинку для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово. Однако прорыв крайне маловероятен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, продолжаются тяжелые бои за контроль над разрушенным городом Марьинка и прилегающими к нему районами. Россия, вероятно, еще больше сократила небольшие участки контролируемой Украиной территории, оставшиеся в пределах города.

По данным британской разведки, одной из оперативных целей России в этом районе, скорее всего, будет обеспечение безопасности автомагистралей Т0510 и Н15 для дальнейшего продвижения на запад в сторону города Курахово.

"Несмотря на постепенные успехи, крупный и операционально значимый прорыв России в этом секторе остается крайне маловероятным", - отмечают в Минобороны Британии.

Британская разведка назвала цели российской армии в Марьинке и оценила шансы их достичьhttps://deepstatemap.live/

Бои за Марьинку

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска захватили большую часть руин Марьинки. Сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории.

Российские пропагандисты в начала декабря заявили о якобы захвате Марьинки.

Однако командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.

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Донецк Марьинка
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