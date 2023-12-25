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Бої продовжуються. У ЗСУ спростували фейк Шойгу про окупацію Мар'їнки

Ілюстративне фото: у ЗСУ спростували фейк Шойгу про окупацію Мар'їнки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують бої за Мар'їнку Донецької області. Росіяни досі не окупували місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.

"Бої за Мар'їнку тривають, зараз наші військові знаходяться в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно", - наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним та доповів йому про ситуацію на фронті.

Зокрема, він розповів, що штурмові загони РФ нібито повністю захопили Мар'їнку Донецької області, яка знаходиться за 5 кілометрів від Донецька.

За інформацією британської розвідки, окупанти хочуть взяти місто під свій контроль, щоб продовжити просування на захід у бік Курахового.

Значний прорив у цій ділянці фронту Росії вважається малоймовірним, підкреслювали у розвідці.

Більш детально про спроби наступу росіян на сході України можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінДонецька областьМар'їнкаСергей ШойгуВійна Росії проти України