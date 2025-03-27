Бои на Покровском направлении: где идут атаки России

Он отметил, что под Покровском украинские защитники установили хорошие инженерные заграждения. Также там работает "Линия дронов" (проект по масштабированию самых эффективных дронов, которые используют ВСУ).

"Если от Покровска переместиться на восток, это еще Покровское направление, и посмотрим на трассу Покровск - Константиновка, то там россияне активно пытаются продвигаться в ее сторону, активно пытаются ее пересечь", - рассказал Трегубов.

По его словам, оккупанты хотят перерезать трассу на полпути от Покровска до Константиновки. Там находятся небольшие населенные пункты и поля.

Трегубов подчеркнул, что украинские воины оказывают врагам сопротивление.