Бої на Покровському напрямку: де йдуть атаки Росії

Він зазначив, що під Покровськом українські захисники встановили хороші інженерні загородження. Також там працює "Лінія дронів" (проєкт із масштабування найефективніших дронів, які використовують ЗСУ).

"Якщо від Покровська переміститися на схід, це ще Покровський напрямок, і подивимося на трасу Покровськ - Костянтинівка, то там росіяни активно намагаються просуватися в її бік, активно намагаються її перетнути", - розповів Трегубов.

За його словами, окупанти хочуть перерізати трасу на півдорозі від Покровська до Костянтинівки. Там розташовані невеликі населені пункти і поля.

Трегубов підкреслив, що українські воїни чинять ворогам опір.