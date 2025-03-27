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Бої на Покровському напрямку: де йдуть атаки Росії

Ілюстративне фото: окупанти хочуть перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ситуація під Покровськом залишається стабільною. Наразі росіяни зосередили свою увагу на трасі між Покровськом і Костянтинівкою.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він зазначив, що під Покровськом українські захисники встановили хороші інженерні загородження. Також там працює "Лінія дронів" (проєкт із масштабування найефективніших дронів, які використовують ЗСУ).

"Якщо від Покровська переміститися на схід, це ще Покровський напрямок, і подивимося на трасу Покровськ - Костянтинівка, то там росіяни активно намагаються просуватися в її бік, активно намагаються її перетнути", - розповів Трегубов.

За його словами, окупанти хочуть перерізати трасу на півдорозі від Покровська до Костянтинівки. Там розташовані невеликі населені пункти і поля.

Трегубов підкреслив, що українські воїни чинять ворогам опір.

Ситуація під Покровськом

Нагадаємо, кілька днів тому Трегубов повідомляв про те, що росіяни посилили штурми біля села Воздвиженка Донецької області.

За його словами, мета окупантів полягала в тому, щоб вийти до траси Покровськ-Костянтинівка і просуватися в бік Дніпропетровської області.

Також нещодавно стало відомо про відновлення інтенсивності боїв під Покровськом. Але ворожих солдатів стало менше.

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