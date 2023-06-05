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Легионеры ЛСР уничтожили четыре единицы техники в районе Шебекино

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Россия, Понедельник 05 июня 2023 12:31
Легионеры ЛСР уничтожили четыре единицы техники в районе Шебекино Фото: легион "Свобода России" уничтожил 4 единицы техники в районе КПП Шебекино Белгородской области РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Легионеры "Свобода России" уничтожили четыре единицы техники ночью на понедельник, 5 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram легиона "Свобода России".

"Этой ночью с использованием дронов группы легиона уничтожили 2 танка, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП "Шебекино", - пишут бойцы.

Ситуация в Шебекино в Белгородской области

Рейд в Шебекино Белгородской области продолжается с 1 июня, когда в легионе "Свобода России" заявили, что намереваются продвигаться вглубь страны, а РДК в своем видеообращении объявил о начале обещанной командиром РДК второй фазы. О первом рейде стало известно 22 мая.

Это не первый раз, когда легионеры уничтожают технику. Ранее им удалось уничтожить КамАЗ с боекомплектом и самоходный миномет "Тюльпан". Кроме того, легионеры обстрелял из "Градов" здание МВД в Шебекино Белгородской области.

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