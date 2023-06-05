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Рейды РДК и ЛРС в Белгородской области: "серая зона" охватила почти 10 кв. км (карта)

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Белгородская область, РФ, Понедельник 05 июня 2023 04:21
Рейды РДК и ЛРС в Белгородской области: "серая зона" охватила почти 10 кв. км (карта) Фото: бойцы легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Владимир Костырин

Подразделения "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) продолжают операцию в Белгородской области (РФ), в ходе которой могли расположиться на территории почти 10 квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные интерактивной карты DeepStateMAP.

По данным ресурса, условно называемая "серая зона" в этом российском регионе по состоянию на ночь 5 мая занимает территорию площадью 9,77 квадратных километра.

Так, в приграничной области РФ фиксируется деятельность сил проукраиских формирований в Новой Тавильжанке, а российские войска ныне не контролируют пункт пропуска.

Рейды РДК и ЛРС в Белгородской области: &quot;серая зона&quot; охватила почти 10 кв. км (карта)

"Серая зона" в Белгородской области (фото: deepstatemap.live)

Это указывает на то, что перекидывание ВС РФ в Белгородскую область дополнительных сил не стало для Кремля результативным.

Аналитики также отмечают, что причиной неудачи противника в этом регионе в попытках остановить продвижение РДК и ЛСР может выступать, среди прочего, отсутствие управления.

В свою очередь российские повстанцы продолжают рейды в приграничной территории, а также фиксируются взаимные обстрелы с федеральными силами.

Ситуация в Белгородской области

В Белгородской области РФ подразделения РДК и ЛСР проводят вторую фазу своей операции, о чем бойцы объявили 1 июня.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, целью их деятельности является свержение режима российского диктатора Владимира Путина, и создание демилитаризованной зоны ("зоны безопасности") для защиты украинцев.

В воскресенье повстанцы зашли в пригород Шебекино, и предложили губернатору Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

В ответ российский чиновник отказался от предложения и заявил, что бойцы РДК и ЛСР якобы убили этих пленных. После этого российские повстанцы решили передать пленных россиян Украине.

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