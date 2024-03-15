Бои во время "выборов Путина". Как сегодня проходит рейд в Белгородской и Курской областях

Бои

В приграничье Белгородской области продолжаются бои. Так называемые российские "военкоры" даже фантазировали о "высадке украинского десанта", а теперь о "присутствии десятков единиц техники, тысяч бойцов, авиации и артиллерии ВСУ" в регионе. Этот вброс впоследствии подтвердили и в Минобороны РФ.

Как утверждает губернатор Вячеслав Гладков, он якобы ночью лично побывал на границе области, в том числе в Грайворонском округе. Он утверждал, что "бои идут за пределами региона", а ВСУ нет на территории РФ.

При этом Гладков констатировал, что село Козинка на границе "очень повреждено". А перед этим Z-паблики сообщили, что в этом населенном пункте идет бой.

Фото: селу Козинка Белгородские области "сильно досталось" во время рейда российских повстанцев (google.com/maps)

Обстрелы

Тем временем Белгород с самого утра находится под мощным обстрелом. Российские пропагандисты передают, что город якобы "атаковали из реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire". В результате атаки фиксируют пожары, есть попадания в дома, также уничтожены автомобили. Очевидцы публикуют в соцсетях видео горящих машин, а также "прилеты" школьного стадиона и жилого дома.

Губернатор Белгорода заявил о двух раненых мужчинах после обстрела города. У одного якобы перелом ребер, у другого иссеченное осколками лицо.

Минобороны России, со своей стороны, отчитывается об "успешной" работе систем ПВО и "перехвате всех реактивных снарядов". О "прилетах" у Шойгу молчат.

Примечательно, что "бавовна" в Белгороде заставила россиян прервать "президентские выборы". Как передают российские Telegram-каналы, ракетную опасность объявляли на 14 минут, из-за чего была нарушена работа так называемых избирательных участков.

Не мало интересен и тот факт, что сегодня под атаку дронов попала и Калужская область, а именно нефтехимическое предприятие "Первый Завод", занимающееся переработкой нефти. Источники РБК-Украина в Силах обороны уже подтвердили, что это была операция ГУР МО.

Эвакуация

Напомним, ранее российские добровольцы призвали жителей Курской и Белгородской областей срочно эвакуироваться в связи с проведением ограниченной военной операции на территории упомянутых областей. Для этого было объявлено о действии гуманитарного коридора для эвакуации населения с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.

По итогам эвакуации в "Русском добровольческом корпусе" заявили, что более 7000 автомобилей белгородцев проехали гуманитарным коридором для эвакуации. А еще более 600 автомобилей выехали эвакуационным коридором из города Курск.

"По истечении срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до освобождения региона от войск кремлевского режима", - добавили в РДК.

В связи с активизацией боевых действий на территории России, "Русский добровольческий Корпус", легион "Свобода России" и Сибирский батальон уже призывают жителей Белгородской и Курской областей сегодня оставаться в укрытиях. А по возможности - уехать.

Впрочем, добровольцы говорят, что в ночь с 15 на 16 марта будет также обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий. Период действия коридора остается прежним: с 21:00 15 марта до 7:00 мск 16 марта.

"Всем, кто не сможет воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть зону проведения ограниченной военной операции, рекомендуем найти надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по возможности оставаться дома или в безопасных местах", - предупредили повстанцы.

Отметим, если раньше местные власти отмалчивались по поводу эвакуации, то теперь, как передают росСМИ, губернатор Белгородской области объявил об эвакуации жителей 3 пограничных сел Грайворонского городского округа - Горы-Подола, Глотово и Козинки.

По его словам, причиной тому является "сложная оперативная обстановка".

Минометный огонь по оккупантам уже открыт

"Легион "Свобода России" сегодня утром опубликовал видеоролик, где можно увидеть, как они из миномета ведут обстрелы по путинским войскам.

"С первым днем выборов! Мы свой голос отдаем за свободную Россию... Отправляем "бюллетень" на голосование. Надеюсь, попадем прямо на стол к Владимиру Владимировичу", - говорит российский военный под выстрелы миномета.

Кроме того, в ЛСР призвали всех жителей Белгородской и Курской областей, не воспользовавшихся зеленым коридором, оставаться в укрытиях.

Рейд под выборы

Напомним, что сегодня в России начались так называемые 3-дневные президентские выборы. Также "голосования" нелегально проходят на оккупированных РФ территориях Украины, что является грубым нарушением международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

В частности, местное подполье уже предупредило украинцев на оккупированных территориях о возможных провокациях россиян. А в Минреинтеграции призвали жителей ТОТ игнорировать "выборы".

О процедуре голосования, "конкурентах", легитимности нового термина Путина и о последствиях, в том числе для нашей страны РБК-Украина писало в отдельном материале.

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