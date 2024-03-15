Гумкоридор из Курской и Белгородской областей: ЛСР рассказал, сколько людей эвакуировались

Гуманитарным коридором для эвакуации, объявленным российскими добровольцами 14 марта, воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области. Также 600 гражданских авто выехали из Курска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион "Свобода России" .

"С момента действия гуманитарного коридора, объявленого для эвакуации мирных жителей с Белгородской и Курской областей России, по состоянию на 07:00 мск им воспользовалось более 7000 гражданских автомобилей жителей Белгорода и Белгородской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают добровольцы, об этом стало известно благодаря сведениям, предоставленным местными и оппозиционно настроенными к путинскому режиму, правоохранителями и силовиками.

Кроме того, из Курска эвакуационным коридором воспользовались более 600 гражданских автомобилей.

Добровольцы подчеркивают, что после окончания срока действия гуманитарного коридора будет продолжено уничтожение военных объектов на территории Белгородской и Курской областей до полного освобождения региона.

Эвакуация из приграничных областей РФ

13 марта, на вторые сутки после прорыва границы РФ, российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Позже РДК заявил, чтобы жители самостоятельно эвакуировались из Курской, Белгородской и Брянской областей РФ, поскольку местные власти проигнорировали призывы добровольцев. На это у россиян из указанных областей было не больше, чем полтора часа.

При этом, местные власти не только не начали эвакуировать население, но и стали припятствовать его выезду из опасных районов российского приграничья.

Уже вечером 14 марта бойцы российских добровольческих формирований, прорвавшие границу с РФ, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.