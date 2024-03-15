Бої під час "виборів Путіна". Як сьогодні проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях

Бої

У прикордонні Бєлгородської області продовжуються бої. Так звані російські "воєнкори" навіть фантазували про "висадку українського десанту", а тепер про "присутність десятків одиниць техніки, тисяч бійців, авіації та артилерії ЗСУ" у регіоні. Цю маячню згодом підтвердили і в Міноборони РФ.

Як стверджує губернатор В'ячеслав Гладков, він нібито вночі особисто побував на кордоні області, зокрема у Грайворонському окрузі. Він стверджував, що "бої йдуть за межами регіону", а ЗСУ немає на території РФ.

При цьому Гладков констатував, що село Козинка на кордоні "дуже пошкоджене". А перед цим Z-пабліки повідомили, що у цьому населеному пункті триває бій.

Фото: селу Козинка Бєлгородські області "сильно дісталося" під час рейду російських повстанців (google.com/maps)

Обстріли

Тим часом Бєлгород із самого ранку перебуває під потужним обстрілом. Російські пропагандисти передають, що місто буцімто "атакували з реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire". Внаслідок атаки фіксують пожежі, є влучання в будинки, також знищені автівки. Очевидці публікують у соцмережах відео палаючих машин, а також" прильотів" шкільному стадіону та житловим будинком.

Губернатор Бєлгорода заявив про двох поранених чоловіків після обстрілу міста. В одного нібито перелом ребер, в іншого посічене осколками обличчя.

Міноборони Росії, зі свого боку, звітує про "успішну" роботу систем ППО та "перехоплення усіх реактивних снарядів". Про будь-які влучання у Шойгу мовчать.

Примітно, що "бавовна" в Бєлгороді змусила росіян перервати "президентські вибори". Як передають російські Telegram-канали, ракетну небезпеку оголошували на 14 хвилин, через що було порушено роботу так званих виборчих дільниць.

Не мало цікавим є і той факт, що сьогодні під атаку дронів потрапила і Калузька область, а саме нафтохімічне підприємство "Перший Завод", що займається переробкою нафти. Джерела РБК-Україна в Силах оборони вже підтвердили, що це була операція ГУР МО.

Евакуація

Нагадаємо, що раніше російські добровольці закликали жителів Курської та Бєлгородської областей терміново евакуюватись у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території згаданих областей. Для цього було оголошено про дію гуманітарного коридору для евакуації населення з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

За підсумками евакуації в "Російському добровольчому корпусі" заявили, що понад 7000 авто бєлгородців проїхали гуманітарним коридором для евакуації. А ще понад 600 автівок виїхали евакуаційним коридором із міста Курськ.

"Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Бєлгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ кремлівського режиму", - додали в РДК.

У зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії, "Російський добровольчий Корпус," легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон вже закликають жителів Білгородської та Курської областей сьогодні залишатися в укриттях. А за можливості - виїхати.

Втім, добровольці кажуть, що в ніч із 15 на 16 березня буде також забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони воєнних дій. Період дії коридору залишається тим самим: з 21:00 15 березня до 7:00 мск 16 березня.

"Всім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендуємо знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях", - попередили повстанці.

Зазначимо, якщо раніше місцева влада відмовчувалася щодо евакуації, то тепер, як передають росЗМІ, губернатор Бєлгородської області оголосив про евакуацію жителів 3 прикордонних сіл Грайворонського міського округу - Гори-Подолу, Глотове та Козинки.

За його словами, причиною тому є "складна оперативна обстановка".

Мінометний вогонь по окупантах вже відкрито

"Легіон "Свобода Росії" сьогодні вранці опублікував відеоролик, де можна побачити, як вони з міномета ведуть обстріл по путінських військах.

"З першим днем виборів! Ми свій голос віддаємо за вільну Росію...Відправляємо "бюлетень" на голосування. Сподіваюся, потрапимо прямо на стіл до Володимира Володимировича", - каже російський військовий під постріли міномета.

Крім того, в ЛСР закликали всіх жителів Бєлгородської та Курської областей, які не скористалися зеленим коридором, залишатися в укриттях.

Рейд під вибори

Нагадаємо, що сьогодні в Росії почалися так звані 3-денні президентські вибори. Також "голосування" нелегально відбуваються на окупованих РФ територіях України, що є грубим порушенням міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зокрема, місцеве підпілля вже попередило українців на окупованих територіях про можливі провокації росіян. А в Мінреінтеграції закликали мешканців ТОТ ігнорувати "вибори".

Про процедуру голосування, "конкурентів", легітимність нового терміну Путіна та про наслідки у тому числі для нашої країни РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

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