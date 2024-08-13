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Бои в Курской области: Зеленский пообещал воинам выплачивать премии быстро и без бюрократии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам, которые воюют в Курской области, премии будут выплачивать быстро и без всякой бюрократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сегодня он обсуждал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и Офиса президента, чтобы для воинов, которые выполняют задачи на территории России, были "гарантированы и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта". 

"И без всякой бюрократии для наших воинов. Это общая обязательная политика нашего государства - наши защитники должны быть обезопасены от любого бюрократического давления", - отметил президент. 

"Прорыв" границы

Напомним, украинские защитники более недели назад зашли на территорию Курской области. Они успели достигнуть значительных успехов - по данным главнокомандующего Александра Сырского, сейчас под контролем ВСУ около тысячи квадратных километров.

Также сегодня, 13 августа, украинский генерал рассказал, что воины ВСУ контролируют 74 населенных пункта в Курской области.

Главнокомандующий заверял, что продвижение украинских защитников в российском регионе продолжается.

Более детально о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

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