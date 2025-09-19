"Здания горят, но Купянск несокрушим": ВСУ показали видео из центра города

"Ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Город - стратегическая цель для врага", - написали в корпусе.

Также известно, что украинские защитники повредили и потопили газовую трубу, которая помогала россиянам пробираться в Купянск.

Когда же враг выбрал другую тактику в следовании в Купянск - пересел на лодки и плоты, чтобы преодолеть реку Оскол, военные ВСУ ликвидировали большинство таких попыток артиллерией, минометами и FPV-дронами.

Однако известно, что действуют малые группы пехоты оккупантов и часто в гражданской одежде, что является очередным военным преступлением России, отмечают в 10-м армейском корпусе.

"Наши воины проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города", - написали военные.

Также сообщается, что пленные РФ свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у оккупантов.

"Несмотря на пропаганду и "цветные карты", то, что враг называет контролируемым - зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны - распространять утверждение об их "полном контроле" - преждевременно", - подчеркнули в СВ ВСУ.