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Боятся "внештатных ситуаций". В Воронежской области РФ создали методичку для населения

Фото: в Воронежской области РФ создали методичку для населения (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Власти Воронежской области обнародовали методичку для жителей региона и средств массовой информации. В частности, их призывают не публиковать никакой информации о военных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства Воронежской области.

Местные власти отмечают, что якобы цель создания такой методички - "не вредить войскам и не помогать противнику".

"Если вы стали свидетелем внештатной ситуации, не спешите делиться ей в интернете, а подождите официальную информацию правительства Воронежской области и правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Также от жителей соседнего с Украиной региона хотят, чтобы они не публиковали в сети объекты инфраструктуры и информацию о том, "что может им показаться работой систем противовоздушной обороны".

"Не выкладывайте фото/видеоматериалы с военными, их техникой, их транспортом, военной инфраструктурой (окопы, укрепления, транспортные колонны и др.). Исключением являются материалы от официальных источников", - пишут власти Воронежской области.

Напомним, ранее стало известно, что в начале января в Воронеже заявляли о взрывах на аэродроме "Балтимор".

Также мы писали, что в Белгородской области несколько дней назад сообщали о мощных взрывах.

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