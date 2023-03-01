Боятся "внештатных ситуаций". В Воронежской области РФ создали методичку для населения

Местные власти отмечают, что якобы цель создания такой методички - "не вредить войскам и не помогать противнику".

"Если вы стали свидетелем внештатной ситуации, не спешите делиться ей в интернете, а подождите официальную информацию правительства Воронежской области и правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Также от жителей соседнего с Украиной региона хотят, чтобы они не публиковали в сети объекты инфраструктуры и информацию о том, "что может им показаться работой систем противовоздушной обороны".

"Не выкладывайте фото/видеоматериалы с военными, их техникой, их транспортом, военной инфраструктурой (окопы, укрепления, транспортные колонны и др.). Исключением являются материалы от официальных источников", - пишут власти Воронежской области.