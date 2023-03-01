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Бояться "позаштатних ситуацій". У Воронезькій області РФ створили методичку для населення

Фото: у Воронезькій області РФ створили методичку для населення (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Влада Воронезької області оприлюднила методичку для мешканців регіону та засобів масової інформації. Зокрема, їх закликають не публікувати жодної інформації про військові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал уряду Воронезької області.

Місцева влада зазначає, що нібито мета створення такої методички - "не шкодити військам і не допомагати супротивникові".

"Якщо ви стали свідком позаштатної ситуації, не поспішайте ділитися їй в інтернеті, а зачекайте на офіційну інформацію уряду Воронезької області та правоохоронних органів", - сказано в повідомленні.

Також від мешканців сусіднього з Україною регіону хочуть, щоб вони не публікували в мережі об'єкти інфраструктури та інформацію про те, "що може здатися їм роботою систем протиповітряної оборони".

"Не викладайте фото/відеоматеріали з військовими, їх технікою, їх транспортом, військовою інфраструктурою (окопи, зміцнення, транспортні колони та ін.) Винятком є матеріали від офіційних джерел", - пишуть влада Воронезької області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку січня у Воронежі заявляли про вибухи на аеродромі "Балтімор".

Також ми писали, що у Білгородській області кілька днів тому повідомляли про потужні вибухи.

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