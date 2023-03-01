ua ru
Ср, 01 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боятся "внештатных ситуаций". В Воронежской области РФ создали методичку для населения

Новина українською →
Среда 01 марта 2023 19:36
Боятся "внештатных ситуаций". В Воронежской области РФ создали методичку для населения Фото: в Воронежской области РФ создали методичку для населения (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Власти Воронежской области обнародовали методичку для жителей региона и средств массовой информации. В частности, их призывают не публиковать никакой информации о военных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства Воронежской области.

Местные власти отмечают, что якобы цель создания такой методички - "не вредить войскам и не помогать противнику".

"Если вы стали свидетелем внештатной ситуации, не спешите делиться ей в интернете, а подождите официальную информацию правительства Воронежской области и правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Также от жителей соседнего с Украиной региона хотят, чтобы они не публиковали в сети объекты инфраструктуры и информацию о том, "что может им показаться работой систем противовоздушной обороны".

"Не выкладывайте фото/видеоматериалы с военными, их техникой, их транспортом, военной инфраструктурой (окопы, укрепления, транспортные колонны и др.). Исключением являются материалы от официальных источников", - пишут власти Воронежской области.

Напомним, ранее стало известно, что в начале января в Воронеже заявляли о взрывах на аэродроме "Балтимор".

Также мы писали, что в Белгородской области несколько дней назад сообщали о мощных взрывах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Воронежская область Война России против Украины
NEWS
На Донбассе россияне ограничивают свет для гражданских, уничтожили электроопору, - Генштаб
На Донбассе россияне ограничивают свет для гражданских, уничтожили электроопору, - Генштаб
DAILY
Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Мариуполь в первые дни вторжения РФ. Как город встретил большую войну и давал отпор врагу