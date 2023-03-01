Бояться "позаштатних ситуацій". У Воронезькій області РФ створили методичку для населення

Влада Воронезької області оприлюднила методичку для мешканців регіону та засобів масової інформації. Зокрема, їх закликають не публікувати жодної інформації про військові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал уряду Воронезької області.

Місцева влада зазначає, що нібито мета створення такої методички - "не шкодити військам і не допомагати супротивникові".

"Якщо ви стали свідком позаштатної ситуації, не поспішайте ділитися їй в інтернеті, а зачекайте на офіційну інформацію уряду Воронезької області та правоохоронних органів", - сказано в повідомленні.

Також від мешканців сусіднього з Україною регіону хочуть, щоб вони не публікували в мережі об'єкти інфраструктури та інформацію про те, "що може здатися їм роботою систем протиповітряної оборони".

"Не викладайте фото/відеоматеріали з військовими, їх технікою, їх транспортом, військовою інфраструктурою (окопи, зміцнення, транспортні колони та ін.) Винятком є матеріали від офіційних джерел", - пишуть влада Воронезької області.