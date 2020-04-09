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У Боярці сталася пожежа на електропідстанції

Новини » Надзвичайні події     09.04.2020 - 21:52
У Боярці сталася пожежа на електропідстанції
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Частина міста залишилася без світла

Увечері в четвер, 9 квітня, в Боярці Київської області сталася пожежа на електричній підстанції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що частина міста залишилася без світла. Вогонь було видно у віддалених районах міста.

Пожежа сталася на підстанції "Укрзалізниці". Зараз ремонтники відновлюють електропостачання міста.

При цьому зазначається, що найближчим часом у місті буде припинено водопостачання, оскільки аварійно відключені центральні КНС міста.

Нагадаємо, 8 квітня в Дарницькому районі столиці сталася пожежа в складському приміщенні, призначеному для зберігання лакофарбових матеріалів. Рятувальники встановили, що загоряння почалося з дров, а потім вогонь перекинувся на будівлю. Вогнем було охоплено 2000 квадратних метрів будівлі.

Крім того, в Києві виникла пожежа в одній зі столичних клінічних лікарень на бульварі Шевченка, 17 , пацієнтів евакуювали.

Додамо, що у Кривому Розі в багатоповерховому житловому будинку сталася пожежа, в результаті якого загинула людина і постраждали ще двоє людей.

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Новини України пожежаКиївська областьБоярка
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